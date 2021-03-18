Emre Kınay koronavirüse yakalandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

51 yaşındaki oyuncu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kınay, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Ünlü oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı, ilk üç gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatro'nun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyiyim panik edilecek bir şey yok.