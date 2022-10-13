En Anlamlı Dini Sözler: Kısa, Uzun ve Resimli İslami Güzel Sözler ile Hadis Sözleri ve Dini Mesajlar

Kısa ve Etkileyici Dini Sözler 0:00 / 0:00

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak sevdiklerimize ulaşabildiğimiz kanallar da artmıştır. Artık bir mesaj ile sevdiklerimizi mutlu etmek, onları hatırladığımızı belirtmek oldukça kolaylaşmıştır. Bu doğrultuda, aileye, arkadaşa ve tanıdıklara gönderilecek bir Mevlana sözü dahi onları tebessüm ettirecektir. Güzel sözler denildiğinde ise manevi olarak ağır olduğundan dolayı akla dini sözler ve İslami mesajlar gelmektedir. ÜZGÜN SÖZLER VE MESAJLAR KISA VE ÖZLÜ DİNİ SÖZLER 2022 Dini sözler ve ayetler, manevi olarak anlamlı ve ağırdır. Bundan dolayı da sosyal medyada paylaşılmak için tercih edilir. Ağlatan dua sözleri olarak da adlandırılan dini sözler, kısa, uzun ve resimli olabilmektedir. Çevrenize gönderebileceğiniz anlamlı, kısa, uzun ve resimli İslami sözler ile en güzel dini mesajları sizler için derledik.

EN GÜZEL DİNİ SÖZLER Ve ben Allah’ım… Kalbimde olan her şeyi sana emanet ettim. Ey Rabbin yarattığın insanoğlu… Sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V) Ne diyordu Alemlerin Efendisi (S.A.V) “Cehennemi iğne ucu kadar görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız.”

RESİMLİ DİNİ SÖZLER Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder. Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. Mevlana Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz. Ömer Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.

İSLAMİ SÖZLER Ey gönül! Hakk’a Aşk’ı olmayanın, Aşk’a hakkı olur mu? Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. Musab Bin Umeyr Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.

RESİMLİ DİNİ YAZILAR Kur'an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni Yüce Allah Kur'ân'a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. Yunus Emre İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz. Ali

AĞLATAN DUA SÖZLERİ Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap. "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66) "Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" (Müslim, Hibe, 13) "Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur..." (İbn Hanbel, 5/411)

KISA VE ETKİLEYİCİ DİNİ MESAJLAR Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanırsın. Hz. Ömer Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir. Kızgınlık anında; hiç kimse iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır. Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Hz. Mevlana

DİNİ SÖZLER YENİ Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami) Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali ) Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

MANEVİYATINIZI GÜÇLENDİRECEK DİNİ SÖZLER Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. Hz. Ali Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Mevlana Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. İbni Haldun

TESİRLİ DİNİ SÖZLER İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. Mevlana Allah’ım; iman ile özümüzü, hayâ ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayır eyle…