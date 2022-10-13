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Haberler Yaşam En Anlamlı Dini Sözler: Kısa, Uzun ve Resimli İslami Güzel Sözler ile Hadis Sözleri ve Dini Mesajlar
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Kısa ve Etkileyici Dini Sözler: İslami Güzel Sözler ile Anlamlı, Uzun ve Resimli Dini Sözler, Mesajlar

Gündelik hayat içerisinde zaman zaman sevdiklerimize güzel sözler göndermek isteriz. İslami sözler, manevi olarak ağır olduğu için anlamlı ve etkileyici olur. Dini sözler de güzel sözler göndermek isteyenler tarafından oldukça tercih edilmektedir. Cuma, Kandil ya da dini bayramların aksine, kısa, uzun ya da resimli dini sözler ile sevdiklerimizi hatırladığımızı ifade ederiz. Peki, 2022 yılının en çok paylaşılan ve beğenilen dini sözler ile İslami mesajları merak ediyor musunuz? Anlamlı, kısa, uzun ve resimli dini sözler ile İslami güzel sözler seçeneklerini sizler için derledik. İşte, yeni ve etkileyici hadis sözleri ile en güzel İslami dini sözler ile mesajlar

En Anlamlı Dini Sözler: Kısa, Uzun ve Resimli İslami Güzel Sözler ile Hadis Sözleri ve Dini Mesajlar
Kısa ve Etkileyici Dini Sözler
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Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak sevdiklerimize ulaşabildiğimiz kanallar da artmıştır. Artık bir mesaj ile sevdiklerimizi mutlu etmek, onları hatırladığımızı belirtmek oldukça kolaylaşmıştır. Bu doğrultuda, aileye, arkadaşa ve tanıdıklara gönderilecek bir Mevlana sözü dahi onları tebessüm ettirecektir. Güzel sözler denildiğinde ise manevi olarak ağır olduğundan dolayı akla dini sözler ve İslami mesajlar gelmektedir.

KISA VE ÖZLÜ DİNİ SÖZLER 2022

Dini sözler ve ayetler, manevi olarak anlamlı ve ağırdır. Bundan dolayı da sosyal medyada paylaşılmak için tercih edilir. Ağlatan dua sözleri olarak da adlandırılan dini sözler, kısa, uzun ve resimli olabilmektedir. Çevrenize gönderebileceğiniz anlamlı, kısa, uzun ve resimli İslami sözler ile en güzel dini mesajları sizler için derledik.

EN GÜZEL DİNİ SÖZLER

Ve ben Allah’ım… Kalbimde olan her şeyi sana emanet ettim.

Ey Rabbin yarattığın insanoğlu… Sana emredildiği gibi dosdoğru ol.

Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V)

Ne diyordu Alemlerin Efendisi (S.A.V) “Cehennemi iğne ucu kadar görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız.”

RESİMLİ DİNİ SÖZLER

Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.

Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. Mevlana

Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz. Ömer

Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.

İSLAMİ SÖZLER

Ey gönül! Hakk’a Aşk’ı olmayanın, Aşk’a hakkı olur mu?

Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. Musab Bin Umeyr

Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.

RESİMLİ DİNİ YAZILAR

Kur'an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni

Yüce Allah Kur'ân'a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer

Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. Yunus Emre

İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz. Ali

AĞLATAN DUA SÖZLERİ

Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.

"İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." (Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66)

"Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!" (Müslim, Hibe, 13)

"Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur..." (İbn Hanbel, 5/411)

KISA VE ETKİLEYİCİ DİNİ MESAJLAR

Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanırsın. Hz. Ömer

Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.

Kızgınlık anında; hiç kimse iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.

Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Hz. Mevlana

DİNİ SÖZLER YENİ

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace

Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali )

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

MANEVİYATINIZI GÜÇLENDİRECEK DİNİ SÖZLER

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. Hz. Ali

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Mevlana

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. İbni Haldun

TESİRLİ DİNİ SÖZLER

İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. Mevlana

Allah’ım; iman ile özümüzü, hayâ ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayır eyle…

DİNİ AŞK SÖZLERİ

Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarını karartma.

Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmez yürürüz. Mehmet Akif Ersoy

Gezdim yemeni sami ettim ilim talep meğer ilim bir şey değilmiş illa edep illa edep.

Müminin yanına giren, güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar.

Kendine reva gördüğünü, sana reva görmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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