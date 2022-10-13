Üzgün Sözler ve Mesajlar - Keder, Dert, Üzülmekle İlgili Üzücü Sözler ve Kısa, Uzun, Resimli Alıntılar

Üzgün Sözler ve Mesajlar 0:00 / 0:00

Mutluluk gibi üzüntü de insana ait duyguların başında yer alır. Hiç şüphesiz kimse üzülmeyi istemez; ancak çeşitli durum ya da nedenlere bağlı olarak bu olabilir. Bu anlarda, üzgün sözler ve mesajlar paylaşılarak üzüntü durumu arkadaşa, sevgiliye, aileye ya da başka birilerine adeta duyurulmak istenir. Facebook, WhatsApp ya da diğer platformlardan üzücü sözler paylaşılmasının altındaki yatan sebep ise, yaşanan duygusallığı duyurmak ve derdi paylaşacak birilerini aramaktır. MUTLULUK SÖZLERİ VE YAZILARI ÜZGÜN SÖZLER Siz de bu anlarda paylaşmak üzere üzücü sözler, yazılar ve mesajlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen üzgün sözler ile mesajlara içeriğimizde yer verdik. İşte, kısa, uzun, resimli üzgün sözler ve keder, dert, üzülmekle ilgili üzücü yazılar, alıntılar...

ÜZGÜN SÖZLER KISA Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor. Alış buna; güvendiğin insan herkesten fazla acıtır… Bir şarkı açıyorsun bir şeyleri düşünmekten dinleyemiyorsun. Hayat bağıra bağıra, susmayı öğretir insana.

ÜZÜNTÜYLE İLGİLİ SÖZLER Boşver, herkesle hayal kurulamayacağını anlamış oldun. Sen bitmiş bir kitabın ölmüş karakterisin… Öyle bir sihirbazdın ki; beni bile kaybettin. Beni kaybetmeyi seçeni ben kazanmak için uğraşmam.

RESİMLİ ÜZGÜN YAZILAR Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Sakın ağlama oğlum, hayat gözyaşlarından hoşlanmaz. Gözlerimden akabilen yaşların acılığı hiçtir, insanı asıl ruhunda kalan yaşlar zehirler. Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir.

DERTLE İLGİLİ MESAJLAR Bize yakışmaz diye yapmadığımız her şeyi bize yaptılar. Kırılmış biri, öyle güzel susar ki; Öfkesine bile hasret kalırsın. Yaşın değil yaşadıkların öğretir sana bu hayatı. Sustukça birikiyor içimdeki kelimeler, sanki çığlık çığlığa söyleyemediklerim.

ÜZGÜNLÜKLE İLGİLİ SÖZLER UZUN Tanrım kör oldum artık kusura bakamıyorum. Acı çekmemiş bir ruh mutluluktan ne anlar. Bazen sarılsa geçer hastalığına yakalanıyorum. Ey rüzgar… Sert esme! Özlediklerimin kokusu geliyor yüreğime, gözlerim doluyor.

EN ÜZGÜN MESAJLAR Sonra düşündüm. Beni kazanmaktan çok kaybetmeye meyilli bir insanı varlığımla rahatsız etmemeliydim. Gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi üzgün, yorgun ve kırgınım hayata… Sadece ama sadece sev istedim ama olmadı… Ne acı… Sen seversin, başkası sarılır…

KEDERLE İLGİLİ YAZILAR Bir papatyanın acısını dinliyorum. Gökyüzü gitgide genişliyor. Tecrübe hayatın sana kel kaldıktan sonra tarak vermesidir. Ölüm senin peşindeyken, sen neyin peşindesin? Bıraktığında sana acı verecek kadar hiçbir şeyi sahiplenme. Bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma ben hep gülerim ve gülerken kimse yalan olduğunu anlamaz.