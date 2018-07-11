Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Trump’ı, 47 milyon takipçiyle Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve 42 milyon takipçiyle Hindistan Başbakanı Narendra Modi izledi. 951 hesabın incelendiği listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 milyon Twitter takipçisiyle 7. sırada yer aldı.

TWITTER’DA EN FAZLA ETKİLEŞİME TRUMP GİRİYOR

Twitter’da en etkili lider tweet’leri ortalama 154 bin kez reweet edilen Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz oldu. Twitter’ı en aktif kullanan siyasi hesap, günde ortalama 78 tweet atan El Salvador Başkanlığı, takipçileriyle en fazla etkileşime giren toplam 264 milyon etkileşimle ABD Başkanı Trump, mevkidaşlarını en fazla takip eden hesap ise 132 karşılıklı takip ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi olarak tespit edildi.

Rapora göre sosyal ağ Facebook’ta en çok takipçisi olan lider 43 milyon ile Hindistan Başbakanı Modi olurken, 8 milyon Facebook takipçisi olan Erdoğan dünya sıralamasında 6. oldu. Facebook platformunu en aktif kullanan siyasi hesap, günde ortalama 37 paylaşımla Botsvana Hükümeti, en etkili kullanan ise paylaşım başına ortalama 99 bin etkileşim yaratan Hindistan Başbakanı Modi olarak belirlendi.

INSTAGRAM’IN LİDERİ HİNDİSTAN’DAN

Instagram’da en etkili dünya lideri 722 bini geçen etkileşimle yine Hindistan Başbakanı Modi olurken, onu 320 bin etkileşimle Erdoğan izledi.

Donald Trump, toplam 193 milyon etkileşimle Instagram’da takipçileriyle en fazla etkileşime giren lider olarak kayıtlara geçti. Trump’ı 131 milyon Instagram etkileşimi ile İran’ın dini lideri Ali Hamaney izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplam 20 milyon Instagram etkileşimi ile listede 7. sırada yer aldı.

Instagram’da en aktif siyasi hesap, günde ortalama 16 paylaşımla Brunei hükümeti, siyasilerden en fazla takip edilen hesap 12 milyon takipçiyle Hindistan Başbakanı Modi oldu.

PERISCOPE’TA AÇIK ARA ERDOĞAN

Twitter bünyesindeki canlı video yayın platformu Periscope’ta (Türkiye’de Scope adını alan) ise listenin zirvesine Recep Tayyip Erdoğan yerleşti. Dünya siyasi liderleri arasında en fazla beğeni olan Periscope hesapları sıralamasında, ilk sırayı 9.7 milyon beğeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) ve ikinci sırayı da 5.8 milyon beğeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) aldı.

Periscope’ta toplam 112 bini aşkın takipçisi olan bu iki hesabın aldığı toplam beğeni sayısı da 15 milyonu geçti. Periscope’ta üçüncü etkin siyasi lider ise 32 bin takipçi ve 2.3 milyon beğeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.



