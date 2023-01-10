Son yıllarda asgari ücretin giderek ortalama ücrete dönüşmesi, ülke gerçeği haline geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle çalışanların toplam çalışanların yüzde 38’ini oluşturduğunu belirtse de Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kayıt dışı çalışanları da kapsayan verilerinden yapılan hesaplamalar asgari ücrete komşu ücretle çalışanların oranının yüzde 50’lerde olduğunu gösteriyor. Her yıl giderek daha fazla çalışan, asgari ücretle çalışanlar arasına giriyor.

Asgari ücretteki durumun benzeri en düşük emekli aylığında da yaşanıyor. En düşük emekli aylığı ile net asgari ücret arasında denge kurulmaya çalışılıyor. En düşük emekli aylığı normal emekli aylığından daha fazla artırıldığı için her yıl daha fazla kişi en düşük emekli aylığı alanlar arasına katılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, maaşlara yüzde 30 zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 3.500 liradan 5.500 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında net asgari ücret ile en düşük emekli aylığı ilişkisini anlattı. Elitaş, 2022 yılının başında en düşük emekli aylığı 2.500 TL iken net asgari ücretin 4.253 TL olduğunu, en düşük emekli aylığının net asgari ücretin yüzde 59’una karşılık geldiğini vurguladı. Geçen yıl haziran ayında net asgari ücret 5.500 TL’ye çıkartılırken, en düşük emekli aylığının da net asgari ücretin yüzde 63’ü oranına, yani 3.500 liraya çıkartıldığını kaydeden Elitaş, yeni belirlenen 5.500 liralık en düşük emekli aylığının da 8.506 liralık net asgari ücretin yüzde 64’üne karşılık geldiğine dikkat çekti. Elitaş, en düşük emekli aylığının net asgari ücrete oranında son bir yılda yüzde 10’a varan iyileşme sağlandığını belirtti.

YOKSULLUKTA EŞİTLENEN EMEKLİ SAYISI BİR YILDA İKİYE KATLANDI

Elitaş, en düşük emekli aylığı 4.500 TL olsaydı kapsamdaki kişi sayısının 1 milyon 192 bin 186 kişi olacağını, 5000 TL olsaydı 1 milyon 917 bin 254 kişinin kapsama gireceğini, 5.500 TL’ye çıkartılmasıyla 2 milyon 721 bin kişinin en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacağını anlattı.

Elitaş, geçen yıl haziran ayında en düşük emekli aylığının 2.500 liradan 3.500 liraya çıkartıldığı komisyon görüşmeleri sırasında bilgi verirken ise 1.5 milyon kişinin yararlanacağını söyledi. En düşük emekli aylığının 1.500 TL’den 2.500 TL’ye çıkartıldığı geçen yıl ocak ayındaki görüşmelerde ise 1 milyon 266 bin kişinin en düşük emekli aylığı düzenlemesinden yararlanacağı bilgisi komisyon üyeleri ile paylaşıldı.

Başka bir açıdan bakıldığında, en düşük emekli aylığı alanların sayısının bir yıl içinde ikiye katlanarak 1 milyon 266 bin kişiden 2 milyon 721 bin kişiye tırmandığı görülüyor. Üstelik emekli aylığının ocakta enflasyonun üzerinde olacak şekilde yüzde 30 oranında artırılmasına rağmen, en düşük emekli aylığı alanların sayısındaki dramatik artış dikkat çekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, ekim ayı itibarıyla dosya bazında (dul ve yetimler tek dosya kabul ediliyor) emekli sayısı 13 milyon 95 bin kişi. Buna göre, 2023 yılında her 5 emekliden 1’i en düşük emekli aylığı alanlar arasında yer alıyor.

EN DÜŞÜK SSK’LI AYLIĞI 6 BİN 93 TL

Mustafa Elitaş, görüşmeler sırasında komisyona bilgi verirken, en düşük SSK emekli aylığının 6 bin 93 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR emekli aylığının 5 bin 500 liraya çıkartıldığını kaydetti. Elitaş, şöyle konuştu:

“En düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2023 yılı için maliyeti 21.9 milyar lira, emekli aylıklarında yüzde 30’luk artış 131.5 milyar lira, asgari ücret desteğinin ocak-haziran döneminde 400 lira uygulanmasının maliyeti 17.1 milyar lira, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 30 artışın maliyeti 128.4 milyar lira. Toplam 300 milyar liralık etkisi var.”