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Haberlerİş-Yaşam

Enflasyonu güzel havalar kurtardı

Mevsim normallerinden daha sıcak seyreden havalar kasım ayında enflasyonun beklentilerin gerisinde kalmasını sağladı. Güzel havaların etkisiyle kasımda gıda enflasyonu, yüzde 22 ile yüzde 0.96 olan tarihsel ortalamanın çok altında geldi. Enflasyona 0.05 puan katkı yaptı. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0.38 ile 0.76 olan beklentinin yarısı kadar arttı

Enflasyonu güzel havalar kurtardı

Kasım ayında enflasyon aylık 0.38 ile yüzde 0.76 olan beklentinin yarısı kadar arttı. Peki bu ılımlı artışın sebebi ne?
Şekerbank Baş ekonomisti Dr. Elif Girgin Yıldırım'a göre güzel havalar ve Türk Lirası'ndaki stabil görüntü. Dr. Elif Girgin Yıldırım, enflasyon verisiyle ilgili yayınladığı analizde kasım ayında gıda enflasyonunun yüzde 0.96 olan tarihsel ortalamanın oldukça altında yüzde 0.22 geldiğine dikkat çekti.

 

TARİHSEL ORTALAMANIN ALTINDA

Dr. Elif Girgin Yıldırım, "Kasım ayında gıda aylık artış göstermiş olsa da mevsimsel ortalamanın bir hayli altında gerçekleşme ile yine de manşeti desteklemeye devam etmiştir. Gıdadaki bu görüntüde TL'deki stabil görüntünün ve havaların mevsim normallerine göre daha ılımlı gitmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

İKİ OLUMLU ETKİ

Dr. Elif Girgin Yıldırım, Habertürk'e yaptığı açıklamada da "Gıda fiyatları kasım ayında yüzde 0.22 ile  yüzde 0.96 olan tarihsel ortalamanın oldukça altında geldi. Kasım aylarında genelde soğuk havaların etkisiyle bazı ürünler de arz azalır ve fiyat artar. Bu kadar ılımlı bir ortalamanın gelmesini geçtiğimiz ay, havanın mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkta geçmesi, kar ve buzlanma olmamasına yoruyoruz. Türk Lirası'ndaki istikrar da maliyetleri etkilediği için önemli. Bu iki olumlu etki gıda fiyatlarını tarihsel ortalamanın altına çekti." dedi.

KASIM AYINDA GIDA ENFLASYONU YÜZDE 0.22 ARTTI

Gıda enflasyonunun bir önceki aya göre değişimi (%)2019
2018
Ocak6.891.70
Şubat0.952.22
Mart2.602.07
Nisan1.46-0.23
Mayıs-1.341.50
Haziran-1.856.33
Temmuz-1.39-0.44
Ağustos-0.930.35
Eylül-0.886.54
Ekim1.753.24
Kasım0.22-0.80
Aralık-1.17

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA ENFLASYON KASIMDA AYLIK YÜZDE 0.22 ARTTI

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun bir önceki aya göre değişimi (%)
  
 20192018
Ocak6.431.67
Şubat0.92.24
Mart2.442.03
Nisan1.4-0.21
Mayıs-1.181.45
Haziran-1.655.98
Temmuz-1.11-0.28
Ağustos-0.770.06
Eylül-0.66.4
Ekim1.653.22
Kasım0.22-0.74
Aralık 1.08

NİSANDA YÜZDE 33'E YÜKSELMİŞTİ

Kasım enflasyonunu etkileyen temel faktör olan düşük gelen gıda enflasyonu, nisan ayında yıllık bazda yüzde 33.23'e kadar yükselmişti. Gıda enflasyonu bu tarihten sonra sebze-meyve fiyatlarındaki düzeltme ile hızlı bir düşüş sürecine girmiş bu süreç de ekim ayına kadar devam etmişti. Mayıs ayından ekim ayına kadar aylık bazda gerileyerek enflasyon gerçekleşmeleri ile beklentiler arasındaki farkı oluşturan temel kalem olarak öne çıkmıştı.

GIDA ENFLASYONU KASIMDA YILLIK YÜZDE 8.66 ARTTI

Gıda fiyatlarının bir önceki aya göre değişimi (%)20192018
Ocak31.988.38
Şubat30.349.92
Mart31.019.98
Nisan33.238.47
Mayıs29.4910.9
Haziran19.5319.4
Temmuz18.3919.9
Ağustos17.320.3
Eylül9.1228.6
Ekim7.5430.1
Kasım8.6626.2
Aralık-25.6

Gıda fiyatlarını bu aydan itibaren mevsimsel etkilerin domine etmeye başlaması bekleniyor. TÜİK verilerine göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 8.89 seviyesinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nda yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 10 olarak belirlendi.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA ENFLASYON KASIMDA YILLIK YÜZDE 8.89 ARTTI

 20192018
Ocak30.978.76
Şubat29.2510.27
Mart29.7710.37
Nisan31.868.81
Mayıs28.4411.0
Haziran19.218.89
Temmuz18.2119.4
Ağustos17.2219.75
Eylül9.5227.7
Ekim7.8529.26
Kasım8.8925.66
Aralık-25.11

KASIMDA SEBZE-MEYVE FİYATLARI YÜZDE 3.4 GERİLEDİ

Kasım ayında sebze-meyve fiyatları yüzde 3.4 geriledi. İşlenmiş gıda fiyatları ise yüzde 1 arttı. Gıda fiyatları kasımda aylık bazda yüzde 0.22 artarken, enflasyona 0.05 puan katkı yaptı. Kasım ayında aylık enflasyona en önemli katkı mevsimsellik kaynaklı giyim kaleminden geldi. Giyim fiyatları aylık bazda yüzde 2.69 artarken, enflasyona 0.18 puan katkı yaptı. Ulaştırma fiyatları kasımda  aylık yüzde 0.33 artarken, enflasyona 0.06 puan katkıda bulundu. Konut fiyatları da  aylık bazda yüzde 0.36 arttı ve enflasyona 0.05 puan katkı sağladı.

TÜFE'DE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0.38

Kasım ayı TÜFE önceki aya göre değişim (%) 
YılKasım ayı
20051.40
20061.29
20071.95
20080.83
20091.27
20100.03
20111.73
20120.38
20130.01
20140.18
20150.67
20160.52
20171.49
2018-1.44
20190,38

2016'DAN BU YANA EN DÜŞÜK KASIM AYI ENFLASYONU

Kasımda yıllık enflasyon baz etkisi ile yüzde 8.55'den yüzde 10.56'ya yükseldi. Bu oran kasım ayı özelinde 2016'dan bu yana görülen en düşük seviye.

YılKasım ayı TÜFE /Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)
20057.61
20069.86
20078.40
200810.76
20095.53
20107.29
20119.48
20126.37
20137.32
20149.15
20158.10
20167.00
201712.98
201821.62
201910.56
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