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        Haberler Gündem Güncel Engelli anne ve oğlunun yaşadığı "çöp ev" temizlendi | Son dakika haberleri

        Düzce'de engelli anne ve oğlunun yaşadığı "çöp ev" temizlendi

        Düzce'de engelli anne ile oğlunun yaşadığı "çöp ev" belediye ekiplerince temizlendi. Engelli anne ve oğlu, düzenli ziyaret edilerek temizlik, bakım ve yemek hizmeti sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:01
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        Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, Konuralp bölgesinde bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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        Evin her tarafında çöp biriktirildiğini tespit eden ekipler, konutta yaşayan engelli anne ve oğlunu akrabalarının yanına yerleştirdikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri bölgeye çağırdı.

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        Kısa sürede evi temizleyen ekipler, ailenin yaşamını rahatça sürdürebilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne evde bakım ve sıcak yemek hizmeti için başvuruda bulundu.

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        Engelli anne ve oğlu, düzenli ziyaret edilerek temizlik, bakım ve yemek hizmeti sağlanacak.

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        #yerel haberler
        #engelli
        #düzce
        #çöp ev
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