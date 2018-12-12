Antalya’nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi yüzde 62 işitme engelli 9 yaşındaki İ.T.'nin, öğretmeni tarafından tokatlandığı iddiasıyla baba Mustafa T. polise şikâyette bulundu. Mustafa T., oğlunun bir öğrenciyle kavga ettiğini, öğretmen Ömer T.'nin de kollarını sıvayarak oğluna tokat attığını ileri sürdü. Tokat anının okula ait güvenlik kamerasından izleyen Mustafa T., öğretmen hakkında polise şikayetçi oldu. Görüntüler kamuoyunda da büyük tepkiye neden oldu.

VELİLER OKUL ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. DHA'nın haberine göre, aynı okulda çocukları bulunan aileler, bugün okul önünde bir araya geldi. İşitme engelli İ.T.'nin 3 yıldır çocuklarını dövdüğünü belirten aileler, Ömer T.'nin çocukların en sevdiği öğretmenler arasında yer aldığını söyledi. Veliler, öğretmen Ömer T.'nin çocukları baba şefkatiyle sahiplendiğini, altını kirleten çocukların elbiselerini bile değiştirdiğini söyledi.

"3 YILDIR SES ÇIKARMADIK"

İ.T.'nin diğer çocuklarla kaynaşma ihtimaline karşı 3 yıldır yaptıklarına ses çıkarmadıklarını anlatan aileler, ancak ailenin şikayeti sonrası artık dayanamadıklarını anlattı. Okulda çocuğu bulunan Çağla Yıldırım, İ.T.'nin sınıfta zarar vermediği çocuk kalmadığını ileri sürdü. İ.T'nin çocuklara sürekli argo dil kullandığını öne süren Yıldırım, şunları söyledi: "Öğretmeni, 'bir şey yapmayalım. Engelli bireylerin diğer çocuklarla kaynaşması gerekiyor' diyordu. Şimdiye kadar sustuk, ama artık biz de mağduruz. İ.T. için ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Gerekli yerlere şikâyette bulunduk. Kızım sabahları 'İ.T. okuldaysa gitmek istemiyorum' diyor. Aile de vurdumduymaz. Bir kişi kaynaşacak diye 23 öğrencinin heba edilmesine karşıyım.”

"ÖĞRETMENLERE ZARAR VERMEYE BAŞLADI"

Meryem Çalışkan da defalarca İ.T. için şikayet dilekçeleri verdiklerini söyledi. Çalışkan, "Çocuklarımıza sürekli işkence ediyor. Her gün tekme tokat onları dövüyor. Öğretmenlere zarar vermeye başladı. Benim oğlumu taşların üzerine atmış. İki kızı okulun tuvaletine kilitlemeye çalışmış. Bir başka öğrencinin eline kalem sokmuş" dedi. Veliler, basına yansıyan görüntülerde dayak anının öncesi olduğunu söyledi. Veliler, İ.T.'nin arkadaşını dövdüğünü, iki kadın öğretmenin İ.T.'yi tutmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını, İ.T'nin aynı zamanda kadın öğretmenlere de vurmaya çalıştığını aktardı. Bazı veliler ise tokat attığı iddia edilen öğretmenin çok şefkatli biri olduğunu anlattı. Bazı veliler gözyaşlarını tutamadı.

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