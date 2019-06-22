Enis Fosforoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Enis Fosforoğlu ölüm nedeni nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 71 yaşındaki yeşilçamın efsanelerinden olan Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ENİS FOSFORLUOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Enis Fosforluoğlu, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi),Avni Dilligil (eniştesi),Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT Fm ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.
Ödülleri
1981 “En yi yönetmen ödülü”
1989 “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü
1999 "Lions" İletişim Ödülü
Filmografisi
Pek Yakında - 2014
Mavi Kolye - 2004
Keloğlan - 2003
Mutluyüz Ailesi - 2001
Şükran Büfe - 1999
Seven Unutmaz - 1978
Zor Oyunu Bozar - 1978
Derbeder - 1977
Herkesin Sevgilisi - 1970
Zeyno - 1970
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