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Enkazdaki yeğenine 30 saat sonra kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 25 yaşındaki Onur Dobuoğlu, 30 saat kurtarıldı

Enkazdaki yeğenine 30 saat sonra kavuştu
AA

Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan binalarda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yakınları enkaz altında kalan çok sayıda kişi de arama kurtarma ekiplerine destek veriyor. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların bölgedeki umutlu bekleyişleri sürüyor.

AFAD, jandarma, sağılık, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak enkazlar arasında yaralı arıyor.

30 saat sonra yaralı kurtarıldı

Arama çalışmaları sürerken, yıkılan 8 katlı bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine ekipler bölgeye yoğunlaştı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarıyla 25 yaşındaki Onur Dobuoğlu bulunduğu yerden yaralı çıkartıldı.

Ayağında ve kollarında kırıklar bulunan, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Dobuoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeğeninin 30 saat sonra enkazdan canlı kurtarılmasını gözyaşlarıyla izleyen Sefa Gedik de Onur Dobuoğlu'na kavuştuktan sonra kurtarma ekiplerine sarılarak sevincini paylaştı.

Anne, baba ve kardeşi de enkazdan çıkarılmış

Kurtarma ekibinde yer alan Niğde UMKE ekibinde görevli Doç. Dr. Turgut Dolanbay, AA muhabirine, ses gelmesi üzerine ekipleri bu bölgeye yönlendirdiğini söyledi.

Dobuoğlu'nun annesi, babası ve kardeşini de dün enkazdan sağ çıkarttıklarını anlatan Dolanbay, yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Sefa Gedik ise "Allah herkesten razı olsun. Allah herkese yardım etsin, herkesin kurtulmasını diliyoruz." dedi.

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