Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan binalarda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yakınları enkaz altında kalan çok sayıda kişi de arama kurtarma ekiplerine destek veriyor. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların bölgedeki umutlu bekleyişleri sürüyor.

AFAD, jandarma, sağılık, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak enkazlar arasında yaralı arıyor.