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        Haberler Ekonomi Teknoloji Epic Games, Google'a açtığı antitröst davasını kazandı - Teknoloji Haberleri

        Epic Games, Google'a açtığı antitröst davasını kazandı

        ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı antitröst davasını kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 07:19 Güncelleme: 12.12.2023 - 07:19
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        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
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        Epic Games'in, Google Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerinin, dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google'a açtığı dava sonuçlandı.

        Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, jüri, Google'ın uygulama mağazasını işletme şekliyle tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği kararına vardı.

        Epic Games Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sweeney, X sosyal medya hesabından, "Google'a karşı zafer" paylaşımında bulundu. Sweeney, jürinin, her açıdan Google Play tekelinin aleyhinde karar verdiğini belirtti.

        ANLAŞMAZLIK 2020'DE BAŞLADI

        Google ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Ağustos 2020'de, Epic'in Fortnite oyununa yönelik güncellemeler yayımlaması ve şirketin müşterilerine uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemleri için doğrudan fatura kesmesine imkan tanıyan olaydan kaynaklanmıştı.

        Daha sonra Google ve Apple, Fortnite'ı uygulama mağazalarından hızla çıkarmış, Epic Games de doğrudan faturalandırma ve Epic mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma olanağı için her iki şirkete dava açmıştı.

        Epic Games'in, Apple'a karşı açtığı dava ise 2021'de görülmüş ve bu yılın başlarında temyize gidilmişti.

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