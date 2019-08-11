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HaberlerGündemİyi ki varsın Eren... Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri burktu - Haberler

İyi ki varsın Eren... Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri burktu

11 Ağustos 2017'de teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Acım hiç dinmiyor. Eren'siz bayramlarım buruk geçiyor. Çok acı benim için. Herkesin acımı paylaşması güzel ama oğlumun olmaması çok acı. Benim acım ben ölmedikten sonra dinmez." diye konuştu

Eren Bülbül

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başındaki anma programına annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Adıgüzel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

 

Ayşe Bülbül, burada yaptığı konuşmada, acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Eren'in şehadetinin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatan Bülbül, "Acım hiç dinmiyor. Eren'siz bayramlarım buruk geçiyor. Çok acı benim için. Herkesin acımı paylaşması güzel ama oğlumun olmaması çok acı. Benim acım ben ölmedikten sonra dinmez." dedi.

Bülbül, ziyarete gelenlere de teşekkür ederek, "Allah acımızı paylaşan herkesten razı olsun ama benim acımı hiçbir şey dindirmiyor. Bu acı hiçbir zaman bitmez. Eren'in yıl dönümü, o kadar hüzünlüyüm ki ben hala Eren'i bekliyorum." diye konuştu.

"ÖZLEMİMİZ HER GEÇEN GÜN DAHA ARTIYOR"

Eren Bülbül'ün tüm kardeşlerinin, "İyi ki varsın Eren" yazılı 15 numaralı Trabzonspor forması giydiği görüldü.

Ağabey Arif Bülbül, Eren'i çok özlediklerini dile getirerek, "2 yıl oldu ama bize 20 yıl gibi geliyor. Eren'in özlemi bizim içimizden hiç gitmiyor. Çok büyük bir gurur ama çok da büyük bir özlem var. Özlemimiz her geçen gün daha çok artıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan kardeşi Eren için geldiğini anlatan Bülbül, "Beni gördü mü daha çok mutlu olur diye düşündüm. Geldik, yarın bayram ama bayramların bizim için artık bir önemi kalmadı. Eren'im olmayınca bayramlarımız buruk geçiyor. Mekanı cennet olsun, iyi ki varsın Eren." dedi.

Bülbül, kardeşleri ile "İyi ki varsın Eren" yazılı forma giyinmelerine ilişkin ise "Eren'in içinde Trabzonspor sevdası çok büyüktü. Biz de bugünün anlamına tüm kardeşler olarak böyle bir şey yapmak istedik." diye konuştu.

Arif Bülbül, kardeşi 15 yaşında olduğu için 15 numaralı bordo-mavili forma giyindiklerinin altını çizerek, böylece tekrar "İyi ki varsın Eren" dediklerini anlattı.

Öte yandan, şehidin adını taşıyan 15 aylık yeğeni Eren'in, dayısının mezarındaki çiçeklerle oynaması katılımcıların tebessüm etmesine neden oldu.

Kaymakam Çomaklı ve Belediye Başkan Vekili Adıgüzel, Ayşe Bülbül ile bir süre sohbet etti.

Aynı çatışmada, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

EREN'İN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDEKİ TOPRAK BURSA'DA FİDAN YETİŞTİRECEK

Bu sene şehadetin 2. yıl dönümü Kurban Bayramının ilk gününe denk gelen Şehit Eren Bülbül'ü Bursa AK Parti Gençlik Teşkilatı unutmadı. Eren Bülbül'ün evini ailesini kabrini ve şehit düştüğü bölgeyi ziyaret eden Bursalı gençler Eren'in şehit düştüğü topraktan Bursa'ya getirip fidan yetiştirmeyi planlıyor. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ü Bursalılar unutmadı.

 

AK Parti Bursa Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı Hakan Köprülüoğulları ve 10 kişilik yönetim kurulu üyeleri Trabzon Maçka'da bulunan Eren Bülbül'ün kabri ve ailesini ziyaret etti.

Ekip, Eren'in şehit düştüğü yerden toprak alıp Bursa'ya getirdi. Bursa'da getirdikleri o toprakla fidan kampanyası başlatmak istediklerini söylediler. 'Bir fidan dik adı Eren olsun, toprakla buluşsun, Erenler var olsun' adını verdikleri kampanya için harekete geçen AK Parti Osmangazi Gençlik Kolları Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde tahsis edilen yerde fidanlık oluşturacak.

AK Parti Bursa Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı Hakan Köprülüoğulları, "Bu kampanyayı hayata geçirmek için Orman Bölge Müdürlüğü'müzden yer istedik. Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde önce çınar ağacı sonrasında fidan kampanyası başlatacağız. Ayrıca bize Maçka'da çok yardımcı olan Belediye Başkanı Koray Koçhan'a üzerinde Eren Bülbül yazan 16 numaralı Bursaspor forması hediye ettik, karşılığında Trabzon forması aldık" diye konuştu.

 

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