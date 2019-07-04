Erol Evgin: Düetimizle şarkı bir kat daha büyüdü - Magazin haberleri

“Altın Düetler 2” albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını söyleyen Erol Evgin, "Albüme ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim" dedi.

Gazetecilerin, “Ajda Pekkan’la düetiniz çok dikkat çekti” demesi üzerine Evgin, “Ajda, benim çok eski dostum. O bir süperstar. Albümde ‘İçimdeki Fırtına’yı birlikte okuduk. Düetimizle şarkı bir kat daha büyüdü” ifadelerini kullandı.

"BEN DE GENÇLERE AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUM"

“Genç sanatçıları nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ise Evgin, “Gençleri, enerjilerini çok seviyorum. Onları destekliyorum. Ben de onlara ayak uydurmaya çalışıyorum” yanıtını verdi.

Konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca dev koro eşliğinde söyledi. Sanatçıya “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Eski Günler”, “Delilah” isimli şarkılarda Gökçe Sönmemiş’in şarkılara özel hazırladığı koreografiyle; Cem Celik, Berfu Elmas, Olcay Tunçeli, Maie İto, Melike Koper isimli dansçılar eşlik etti.

Erol Evgin, konserini “Sevdan Olmasa” isimli şarkısıyla sonlandırdı.