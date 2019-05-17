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Erol Evgin oğlu Murat Evgin ile toplantı yaptı

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin ve kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat Evgin, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Evgin, kısa süren alışveriş turları sonrası geldikleri gibi ayrı ayrı alışveriş merkezinden ayrıldı

Erol Evgin - Murat Evgin

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin ve kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat Evgin, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sanat hayatının 50. yılını kutlayan pop müziğin efsane ismi Erol Evgin, ayrı olarak geldiği oğlu ile bir restoranda buluşarak toplantı yaptı.

Medya iletişim danışmanları ile bir araya gelerek yeni projeler üzerine toplantı yapan baba-oğul, yeni projelerin yakın olduğunu dile getirdi. Toplantı sonrası alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Erol Evgin ve Murat Evgin, kısa süren alışveriş turları sonrası geldikleri gibi ayrı ayrı alışveriş merkezinden ayrıldı.

 

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