Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Erol Evgin, konuklarını Firuz İsmailov yönetimindeki orkestrası eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkarırken; sanatçının çocukluğundan, bugününe led ekranda yayınlanan özel görüntüler müzikseverleri kimi zaman gülümsetti, kimi zaman da duygulandırdı.
"50 YILDA ÇOK MUTLU OLDUM"
Konser öncesi gazetecilere duygularını paylaşan Erol Evgin, “Birkaç aydır buna hazırlanıyoruz. Çok hazırlanınca heyecan da çok oluyor. Şarkılarla, yaşadıklarımla paralellik kurmaya çalıştım. Biraz şarkılarla, şakalarla yaşadığım 50 yılı anlatacağım. İşini yaparken eğlenmek lazım. İşini yaparken aldığın zevk, kazandığın paradan daha çok ise mutlusun demektir. Bu Çetin Altan’ın sözü… Ben 50 yılda çok mutlu oldum” sözlerine yer verdi.
"50 YILDIR DURUŞUNU BOZMADIĞI İÇİN SEVİYORUZ"
Erol Evgin, 50. yıl gala konserinin ilk bölümünün sonunda; “Atalarımız, armut dibine düşer derler. Bizde de öyle oldu. Kendi bestesiyle karşınızda Murat Evgin” söyleriyle kendisi gibi Sanatçı olan oğlu Murat Evgin’i, sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Evgin, "Baba, beni armut diye anons ettiğin için teşekkür ederim" diyerek önce tüm konukları güldürdü. Ardından, "Sanıyorum bu sadece benim için değil, hepimiz için böyle. Onu sadece iyi şarkı söylediği için, yakışıklı olduğu için değil, nezaketin zayıflık sayıldığı günümüzde hala böyle nazik kaldığı ve duruşunu 50 yıldır bozmadığı için seviyoruz" dedi. Ardından sanatçılar birlikte “Baba – Oğul” isimli şarkıyı seslendirdi.
Erol Evgin, konserinin ikinci bölümünde, “Sesi, yorumu ve güzelliği ile eşsiz Emel Sayın” sözleriyle 40 yıllık dostu Sayın’ı, sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Emel Sayın, “Memleketini bu kadar sevip, halkına bu kadar saygı duyan bir sanatçı ancak 50. yılını böyle muhteşem bir gece ile kutlayabilir” dedi. Sayın ve Evgin, birlikte “Şimdi Uzaklardasın” ve “Duydum ki Unutmuşsun” isimli şarkıları söyledi. Sanatçılar, sahnede dans da etti.
Bu özel gecede Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında; Nevra Serezli, Sumru Yavrucuk, Nilgün Belgün, İclal Aydın, Berrin Zorlu, Ceylan Ertem, Oya Germen, Yönetmen Mustafa Kotan, Sema Öztürk, Engin Hepileri vardı.
2004 yılında hayatını kaybeden Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, konseri izlemeye sevgilisi Ilgın Su ile birlikte katıldı. El ele alana gelen ikili, daha sonra objektiflere poz verdi.
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