3 | 30

"50 YILDIR DURUŞUNU BOZMADIĞI İÇİN SEVİYORUZ"



Erol Evgin, 50. yıl gala konserinin ilk bölümünün sonunda; “Atalarımız, armut dibine düşer derler. Bizde de öyle oldu. Kendi bestesiyle karşınızda Murat Evgin” söyleriyle kendisi gibi Sanatçı olan oğlu Murat Evgin’i, sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Evgin, "Baba, beni armut diye anons ettiğin için teşekkür ederim" diyerek önce tüm konukları güldürdü. Ardından, "Sanıyorum bu sadece benim için değil, hepimiz için böyle. Onu sadece iyi şarkı söylediği için, yakışıklı olduğu için değil, nezaketin zayıflık sayıldığı günümüzde hala böyle nazik kaldığı ve duruşunu 50 yıldır bozmadığı için seviyoruz" dedi. Ardından sanatçılar birlikte “Baba – Oğul” isimli şarkıyı seslendirdi.