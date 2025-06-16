Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
Adana'da, eşinin kayıp ihbarında bulunduğu 32 yaşındaki Salih Tel'in drenaj kanalında cansız bedeni bulundu. Tel'in, bir gün önce bölgeye birlikte gittiği arkadaşları Mehmet C. ve Cuma Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Adana'da olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Salih Tel (32), cumartesi günü Mehmet C. ve Cuma Ç. ile beraber içki içmek için Bahçelievler Mahallesi'nde drenaj kanalı kenarındaki portakal bahçesine gitti.
EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
DHA'daki habere göre akşam eve dönmeyen Salih Tel'e ulaşamayan eşi Kader Tel, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
"YÜZÜNÜ YIKAMAYA GİTTİ" DEDİLER
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet C.ve Cuma Ç., Salih Tel'in yüzünü yıkmaya gittiğini ancak geri dönmediği söyledi. Bölgede yapılan araştırmada Tel'in motosikleti ve terlikleri drenaj kanalı kıyısında bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmasında, Tel'in Akdeniz Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu.
İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA
Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet C. ve Cuma Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.