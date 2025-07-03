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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Biden, bazı Avrupalı liderlerin Trump yönetimi konusunda yardım istediğini belirtti | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Biden, bazı Avrupalı liderlerin Trump yönetimi konusunda yardım istediğini belirtti

        Eski ABD Başkanı Joe Biden, ocakta görevden ayrıldığından bu yana mevcut Başkan Donald Trump yönetimi konusunda kendisinden yardım isteyen bazı Avrupalı liderlere tavsiyeler verdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:08
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        Biden: Bazı liderler Trump nedeniyle beni arıyor
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        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD merkezli İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği SHRM'nin düzenlediği konferansta konuşan Biden, Trump yönetimini değerlendirdi.

        Eski ABD Başkanı Biden, kendi döneminde yapılan icraatlara ilişkin, "Ülkede değiştirdiğimi düşündüğüm ve fazlasıyla çaba harcadığım birçok şey süratle değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Kendi döneminde NATO'nun önemli ölçüde güçlendirildiğini savunan Biden, "Bazı Avrupalı liderler telefon edip meseleye dahil olmamı istiyor." ifadelerini kullandı.

        Joe Biden, meseleye dahil olamayacağını ancak liderlere tavsiyeler verdiğini kaydetti.

        Ayrıca Biden, "ABD'nin dünya sahnesinden çekilmesinin yol açacağı riskler" konusunda uyarılarda bulundu.

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