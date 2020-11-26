1970'ten 1990'a kadar 125 maçta formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın bu alanda rekorunu elinde tutan Shilton, Maradona'nın ölümü sonrası Daily Mail gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

71 yaşındaki eski file bekçisi, kalp krizi sonucu 60 yaşında ölen Maradona'nın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Onu bu kadar genç yaşta kaybettiğimiz için üzgünüm. Özel bir yetenekti ve şüphesiz karşılaştığım en iyi futbolcuydu. Ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Shilton, Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye önce eliyle, 4 dakika sonra ise topu 60 metre taşıyıp 5 kişiyi çalımlayarak attığı goller için, şunları kaydetti:

"O gün neler yaşanacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. İkimiz arasındaki hava topu mücadelesinde topa kafasıyla ulaşamayacağını biliyordum. Topu eliyle ağlara gönderdi. Açık bir kural ihlaliydi, hileydi. Gol sevinci için koşarken bile iki defa hakeme baktı. Çünkü herkes gibi o da ne yaptığını biliyordu. Kısa süre sonra o harika golü attı. Biz hala önceki pozisyonu hazmetmeye çalışıyorduk. Muhteşem bir goldü ama elle oynadığı pozisyon sonucu skor 1-0 olmasa, ikinci golü atamazdı."

Maradona'nın elle attığı golü yıllarca unutamadığını dile getiren Shilton, "Onunla ilgili asıl rahatsız olduğum şey, yaptığı için asla özür dilememesiydi. Özür dilemek yerine 'Tanrının eli' benzetmesini yaptı ki bu çok yanlıştı. Büyük bir futbolcuydu ama ne yazık ki sportmen biri değildi. Yıllarca ikimizi bir araya getirmek istediler. Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım. Fakat buna dair hiçbir işaret görmedim. Umarım o gol Maradona'nın mirasını lekelemez." yorumunu yaptı.