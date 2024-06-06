Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırıda 8 sanığa 20'şer yıl hapis istemi

OTEL SAHİBİNE EVİNDE GÖZALTI

Hüseyin Ergen'in öldürülmesi için Yahya Kurt'un kendisine para teklif ettiğini, bu sırada yanında Yusuf Akbaş (31) ve Furkan Enes Derinçay'ın da (29) bulunduğunu öne süren Ahmet Çelik, kendisinin bu olay için önce 20 milyon lira, sonra da 10 milyon lira istediğini iddia etti.

Ahmet Çelik, Selahattin Oğuz'a silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi için talimat verdiğini, saldırının ardından görüştüğü Yahya Kurt'un parayı çok bulup, kendisine 3 milyon lira teklif ettiğini anlattı. Ahmet Çelik, Yahya Kurt ile para konusunda anlaşmazlık yaşadıktan sonra karakola teslim olduğunu söyledi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Ahmet Çelik'in görüşmede yanında bulunan Yusuf Akbaş ve Furkan Enes Derinçay'ı yakalarken, otel sahibi Yahya Kurt'u da evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık raporları alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt, sevk edildikleri hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.