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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Eski Twitter çalışanı açtığı davayı kazandı - Twitter (X) sözleşmeyi ihlal etti! - Teknoloji Haberleri

        Eski Twitter çalışanı açtığı davayı kazandı

        Eski Twitter çalışanının açtığı davada ABD'li yargıç, Twitter'ın milyonlarca ikramiye ödemeyerek sözleşmeyi ihlal ettiğine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:25
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        Twitter (X) sözleşmeyi ihlal etti!
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        Mayıs ayında Elon Musk'ın şirketinden ayrılmadan önce Twitter'ın kıdemli tazminat direktörü olan Mark Schobinger, Haziran ayında sözleşmenin ihlali iddiasıyla Twitter'a dava açılmıştı.

        ABD'de bir federal yargıç açılan dava sonrası, Twitter, şu anda X Corp olarak adlandırılan sosyal medya şirketinin çalışanlarına söz verdiği milyonlarca dolarlık ikramiyeyi ödemeyerek sözleşmeleri ihlal ettğine karar verdi.

        Schobinger'in davası, milyarder Musk'ın geçen yıl Twitter'ı satın almasından önce ve sonra, çalışanlara 2022 hedef ikramiyelerinin %50'sini vaat ettiğini, ancak bu ödemeleri asla yapmadığını iddia etti.

        ABD Bölge Yargıcı Vince Chhabria, Twitter'ın davayı reddetme talebini reddederken, Schobinger'in Kaliforniya yasalarına göre makul bir şekilde sözleşme ihlali iddiasında bulunduğuna ve bir bonus planı kapsamında olduğuna karar verdi.

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        TWITTER'IN ARGUMANLARI YETERSİZ OLDU

        "Schobinger, Twitter'ın istediğini yaptıktan sonra, Twitter'ın karşılığında ona bir ikramiye ödeme teklifi, Kaliforniya yasalarına göre bağlayıcı bir sözleşme haline geldi. Ve iddiaya göre Schobinger'e vaat edilen ikramiyeyi ödemeyi reddederek, Twitter bu sözleşmeyi ihlal etti" diye yazdı.

        Twitter'ın avukatları, kararı ilk bildiren Courthouse News'e göre, şirketin yalnızca sözleşme olmayan sözlü bir söz verdiğini ve davayı Teksas yasalarının yönetmesi gerektiğini savundu. Yargıç, davayı Kaliforniya yasalarının yönettiğine ve "Twitter'ın karşıt argümanlarının hepsinin başarısız olduğuna" karar verdi.

        X, Musk'ın şirketi satın almasından ve işgücünün yarısından fazlasını işten çıkarmasından bu yana eski çalışanlar ve yöneticiler tarafından çok sayıda davayla karşı karşıya kaldı.

        Davalar, X'in yaşlı çalışanlara, kadınlara ve engelli işçilere karşı ayrımcılık yaptığı ve toplu işten çıkarmaları önceden bildirmediği de dahil olmak üzere bir dizi iddiada bulunuyor.

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