ESOGÜ'de "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Projesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile ESOGÜ Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencilerinin katkılarıyla organize edilen panelde, kadına yönelik şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası "Turuncu Günler" esas alındı.

Öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve Kadın Sağlığı Dayanışma Merkezinden yararlanan kadınların yer aldığı programda, iklim değişikliği, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, insan ticaretinde kadın, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete ilişkin yasalar, kadın cinayetleri ile kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin yaygınlığı konuları masaya yatırıldı.