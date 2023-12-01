Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        ESOGÜ'de "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" düzenlendi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ESOGÜ'de "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Projesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile ESOGÜ Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencilerinin katkılarıyla organize edilen panelde, kadına yönelik şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası "Turuncu Günler" esas alındı.

        Öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve Kadın Sağlığı Dayanışma Merkezinden yararlanan kadınların yer aldığı programda, iklim değişikliği, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, insan ticaretinde kadın, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete ilişkin yasalar, kadın cinayetleri ile kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin yaygınlığı konuları masaya yatırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
        Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
        Rus uyruklu karısını bıçakla öldüren sanığın 112'yi arayıp cinayeti itiraf...
        Rus uyruklu karısını bıçakla öldüren sanığın 112'yi arayıp cinayeti itiraf...
        Eskişehir'de "Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Artırma Çalıştayı" yapı...
        Eskişehir'de "Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Artırma Çalıştayı" yapı...
        TÜBİTAK destekli projeyle kahve telvesi kullanılarak yerli mantar tohumu ür...
        TÜBİTAK destekli projeyle kahve telvesi kullanılarak yerli mantar tohumu ür...
        Bakan Yardımcısı İnan: Sanayi alanlarımızı 5 yıl içinde 2 katına çıkarmayı...
        Bakan Yardımcısı İnan: Sanayi alanlarımızı 5 yıl içinde 2 katına çıkarmayı...