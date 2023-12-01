Eskişehir'de "Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Artırma Çalıştayı" yapıldı

Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Artırma Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Öğretmenevi'nde sektör ve eğitim temsilcilerinin katıldığı programın açılışında yaptığı konuşmada, yeni mesleklerin ortaya çıktığını söyledi.

Bu mesleklere eleman yetiştirilmesi için yeni alanların açılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları dile getirdi:

"Bu çalıştayda genel anlamda, mesleki eğitimin bütün sorunlarının tartışılmasının yanında Eskişehir'de hangi alan ve dalların açılması ve kapatılması konusunda somut önerilerin çıkmasını bekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu birtakım alan ve dallar var ama süreç içinde değişen şartlarda Milli Eğitim Bakanlığının alan ve dal olarak ortaya koymadığı belirli meslek dallarımız da olabilir. Bunların da tespitinin yapılması ve B0akanlığımıza iletilerek yeni alan ve dalların açılması konusunda çalışma yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Sadece Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu alan ve dallarla sınırlı kalmamamız gerektiğini ifade etmek isterim."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise Eskişehir'de mesleki eğitim veren lise sayısının çevre illere göre fazla olduğunu belirtti.

Eskişehir'in sanayisiyle öne çıkmış bir kent olduğuna işaret eden Gürcan, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelere baktığımızda, ilerlemeyi sağlayan insan gücü mesleki eğitimden geçmiştir. Eğer siz, meslek erbabını düzgün yetiştirmezseniz, yapacağınız teknoloji hamleleri sonuç vermeyecektir. Sanayi bölgesinde yaptığımız bütün istişarelerde ortaya çıkan bir gerçek var ki işsizlik değil işçi bulma sorunu olduğunu görüyoruz. Üniversite mezunu olmak, mesleki yeterliliği bugün için piyasada sağlamıyor. O zaman iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Belki de mesleki hiyerarşinin sosyal kabulde yeniden çalışılması gerekiyor."

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da katılımcılara hitap etti.