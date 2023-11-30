Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Eskişehir Sanayici Buluşmaları'nda konuştu: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Önümüzdeki dönemde orta gelir tuzağından çıkmak için bir sıçrama gerekiyor. Altyapı tarafında, teşvikler tarafında devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Önümüzdeki dönemde orta gelir tuzağından çıkmak için bir sıçrama gerekiyor. Altyapı tarafında, teşvikler tarafında devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen Eskişehir Sanayici Buluşmaları'nda konuşan İnan, memleketin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğunu söyledi.

Literatürde "orta gelir tuzağı" diye bir kavram olduğunu kaydeden İnan, "Ülkemiz bir süredir bu orta gelir tuzağının içinde. 'Bizi buraya getiren şeyler, bizi geleceğe taşımaz' sözünden ilhamla, hakikaten bugüne kadar yaptığımız şeyleri yapmaya devam ederken üzerinden daha farklı şeyler koyarak gitmeyi bize zorunlu kılıyor." diye konuştu.

Şu anda gelinen noktada kişi başına düşen 10-15 bin dolar milli gelirden 30-40 binlere, belki daha da ileriye götürecek yolda birkaç kritik sıçramanın yapılabilmesi gerektiğini vurgulayan İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu hep beraber gerçekten çalışarak yapabilmemiz gerekiyor. Burada ne var? Birincisi, altyapıda bir dolgunluk hissediliyor. Hem gördüklerimden, bildiklerimden hem sahada gördüklerimden; şu anda özellikle sanayi alanlarında insan kaynağında, demir yollarında, kara yollarında ya da liman kapasitelerimizde sanayicimizin sıkıştığını hissediyoruz ve bu anlamda açılımlar yapıp bu altyapıyla ilgili sorunları çözmek için çabalar planlayacağız."

Bunun en somut örneğinin, üzerinde çalıştıkları bir "sanayi alanları master planı" olduğuna değinen İnan, "Gelecek sene, 2024 bitmeden bunu sizlerin de takdirine sunacağız. Burada temel hedefimiz, az önce başkan bahsetti, Eskişehir'deki binde 4 oranı. Yaklaşık olarak Türkiye'nin ortalaması da ona yakın, binde 3,6. Sanayi alanlarımızı 5 yıl içinde iki katına çıkarmak gibi bir iddialı bir hedefimiz var. Bunu yaparken de sanayi alanları planı çerçevesinde hızlıca yine sıçramalarla yapmayı hedefliyoruz." dedi.

İnan, daha büyük ölçekli işlere yatırım yapılması gerektiğini dile getirerek, "Buna kendi gücümüz yetiyorsa büyük ölçekli işlere yatırımlar yapmak. Gücümüz yetmiyorsa gücü yetmeyen başka insanlarla beraber ortaklıklar kurup, hakikaten çok büyük ölçekli dünya rekabetine daha kuvvetli yapılarla, organizasyonlarla, kurumlarla çıkabilmeyi başarabilmemiz lazım. Tabii ki sizler rakipleri ve dünyadaki gelişmiş ülkeleri yakından takip ediyorsunuz. Hakikaten bizim gurur duyacağımız büyük holdinglerimiz var. O büyük holdinglerimizi de 3'e, 5'e katlarken bir taraftan da aşağıdan da daha büyük atılımlar yaparak büyük organizasyondan çıkarmamız lazım. Bu büyük organizasyondan çıkarırken özellikle kurumlaşma kapasitemize ve yönetimsel yetkinliklerimize dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinde kurumlaşmanın, bu kurumlaşma kılcallarını globale atabilmenin en azından perspektif ve uygulamada gündeme alınması gerektiğine dikkati çeken İnan, şöyle konuştu:

"Bunu başaramazsak tıpkı altyapıda olduğu gibi kurumlaşma kapasitesinde de yerimizde sayma riskini barındırıyor. Bir de orta ve yüksek teknoloji kulvarında kaslarımızı daha arttırmamız lazım. Özellikle son dönemde bununla ilgili hem ölçek hem orta yüksek teknolojiyle ilgili sizler de takip etmişsinizdir; Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak geçtiğimiz hafta sonu YITAK programının yeni halini duyurduk. Herkesi bu YITAK programının son halini incelemeye özellikle davet ediyorum. Eğer anlaşılmayan ilave bilgi istenirse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütün birimleriyle hizmetinizdedir. Burada iki kritik şey var: Hem yeni yatırımlar hem de mevcut yatırımların bir idamesi için olabilir. Bir milyar liranın üzerindeki yatırımlar, özellikle de orta yüksek teknolojide ihracat odaklı yatırımlar teşvik edilecek. Yıllık 100 milyar lira gibi bir kredi kapasitesi açıklandı. Bu doğrultuda hem ölçeği büyütme hem orta yüksek teknolojide ihracat odaklı yatırımlar noktasında, herkesi, bu programı inceleyerek bu kredilerden yararlanmaya davet ediyorum. Önümüzdeki dönemde orta gelir tuzağından çıkmak için bir sıçrama gerekiyor. Altyapı tarafında, teşvikler tarafında devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kurumlaşma kapasitesi ölçek tarafında hep beraber çalışacağız. Ben bu muasır medeniyette, gelir yarışında, kaldığımız yerden sıçramalarla devam ederek hak ettiğimiz yerlere doğru daha hızlı geleceğimize canı gönülden inanıyorum."

Programda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven de birer konuşma yaptı.