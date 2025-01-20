Trabzonspor: 4 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Bordo-Mavililerde goller 6. dakikada Batagov, 13. dakikada Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada Lundstram'dan geldi
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-0 kazandı.
Bordo-Mavililerde goller 6. dakikada Batagov, 13. dakikada Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada Lundstram'dan geldi.
Ayrıca Trabzonspor forması giyen Simon Banza 49. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 25'e yükseltti. Sivasspor ise 20 puanda kaldı. Bordo-Mavili ekip çıktığı son 2 maçtan da galip ayrılırken toplamda 9 gol attı ve kalesinde gol görmedi.
Trabzonspor, Süper Lig'de bir sonraki haftayı BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
PENALTI KARGAŞASI!
Trabzonspor - Sivasspor maçının 46. dakikasında Trabzonspor'un penaltı kazanması sonrası ilginç anlar yaşandı.
Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı.
Sivassporlu oyuncuların tepkisi ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in izin vermemesi sonrası Uğurcan Çakır, penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti ve topun başına Simon Banza geçti.
49. dakikada topun başına geçen Simon Banza 'Panenka' vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.
SAVIC 14 MAÇ ARADAN SONRA KADRODA
Trabzonspor'da en son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev yapan Stefan Savic, iyileşmesinin ardından maç kadrosuna alındı.
Ligde son 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra kadroda yer aldı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk, forma giyemedi.
Bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maça çıktı.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park'ta büyük boşluklar gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0
21. dakikada ceza alanı içinde Manaj'ın dönerek yerden sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
25. dakikada Manaj'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sert gelen topu kornere çelmeyi başardı.
31. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0
Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
46. dakikada Visca, ceza alanı içinde Tolga Ciğerci tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada Banza'nın, kullandığı penaltı atışında sağ tarafına yatan kaleci Nikolic, ayaklarıyla topu önlemeyi başardı.
61. dakikada Malheiro'nun pasında ceza alanı hemen dışından Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
65. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
86. dakikada Trabzonspor, farkı 4'e çıkardı. Nwakaeme'nin pasında, ceza yayı üzerinden Lundstram'ın düzgün vuruşunda, top kaleci Nikolic'in sağından filelere gitti: 4-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.