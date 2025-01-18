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        Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri sınav haftası dolayısıyla kamera karşısına geçti

        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesince, sınav haftasında öğrenciler ile akademisyenler arasında yaşanan diyalogların konu alındığı video hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:35 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:35
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        Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri sınav haftası dolayısıyla kamera karşısına geçti
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        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesince, sınav haftasında öğrenciler ile akademisyenler arasında yaşanan diyalogların konu alındığı video hazırlandı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünce 2024-2025 Güz Dönemi dönem sonu sınavları için hazırlanıp, üniversitenin sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda 4'er akademisyen ve öğrenci rol aldı.

        Videoda, öğrenciler ile akademisyenler arasında geçen, "Hocam kitaptaki hangi sayfalardan sorumlu olacağız?", "Kapaktan son sayfaya kadar.", "Hocam sınavım kötü geçerse bir şans daha verir misiniz?", "Evet, seneye.", "Hocam bütünleme yapacak mısınız?, "Paşa gönlüm bilir." ile "Hocam kağıdıma bakabilir miyim?", "Sınavda baksaydın." diyaloglarına yer verildi.

        Videoda "Sınav haftasında sıkça sorular. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz." cümlelerine de yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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