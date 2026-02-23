Canlı
        Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca kurulan iftar çadırı sayısı 3'e çıkarıldı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırlarına yoğun ilgi üzerine çadır sayısı 3'e yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:41
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca kurulan iftar çadırı sayısı 3'e çıkarıldı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırlarına yoğun ilgi üzerine çadır sayısı 3'e yükseltildi.


        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Soframız Seninle Eskişehir" sloganıyla Ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırları, vatandaşların katılımıyla hizmet vermeye başladı.

        Ramazan'ın 4. gününde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla selamlaşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada, iftar sofralarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.


        İçişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı programda ağırladıklarını kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

        "İlk günden itibaren her akşam soframız daha da kalabalıklaşıyor. Vatandaşlarımızın bu yoğun talebi karşısında her bir hemşehrimizin bu iklimden faydalanabilmesi için çadır sayımızı artırdık. Planladığımızın sayının epey üzerine çıkmış durumdayız, talep artarak devam ediyor."


        Vatandaşların talebi üzerine Dede Korkut Parkı'ndaki çadır sayısını artırdıklarını bildiren Albayrak, günde 2 binden fazla kişiye iftar verildiğini ifade etti.

        Albayrak, Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar programlarına tüm Eskişehirlileri davet etti.


        Programa, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mürsel Çavdar, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Sena Çeken, Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ile Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve çok sayıda vatandaş katıldı.







