Eskişehir Valisi Yılmaz Beylikova'yı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Beylikova ilçesinde ziyarette bulundu.



Beylikova Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Yılmaz, Kaymakam Ali Kantilav'dan ilçenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Beylikova Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapan Yılmaz, OSB'nin durumu, gelişmesi ve projelendirme çalışmalarıyla ilgili yetkililerle görüştü.



Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yılmaz, talep ve önerileri dinledi.



İlçede faaliyet gösteren iş yerlerine ziyaret gerçekleştiren Yılmaz, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar da Vali Yılmaz'a teşekkür etti.



Vali Yılmaz, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak'ı da ziyaret ederek, belediyenin yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

