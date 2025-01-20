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        Ümit Özdağ gözaltına alındı

        Habertürk TV'nin haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma açılmıştı. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 20:24 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:43
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        Ümit Özdağ gözaltına alındı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı.

        ÖZDAĞ: BU KONUŞMAYI 1000 DEFA DAHA YAPMAYA HAZIRIM

        Ümit Özdağ, hakkında açılan dava ile ilgili:

        "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz." demişti.

        İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

        İmamoğlu, konu ile ilgili "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." dedi.

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