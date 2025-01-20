Eskişehir'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kendilerinin de söndürme çalışmalarına katıldıklarını anlatan Tüzük, "Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Alanönü Mahallesi Kolbaşı Sokağı'nda iki katlı müstakil evde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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