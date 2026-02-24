Canlı
        Eskişehir'de 5 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

        Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 5 milyon 860 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 24.02.2026 - 23:25 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 5 milyon 800 bin bandrolsüz boş makaron, 60 bin doldurulmuş makaron, 205 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

