İstihdama ayda 4.616 TL teşvik

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sahibi kişileri 31 Aralık 2025 tarihine kadar işe alan işverenlere prim teşviki uygulanacak. İşverenlerin bu işçiler için ödemesi gereken primler, teşvik süresi boyunca alınmayacak.

AYLIK TEŞVİK TUTARI 4.616 TL İLE 36.570 TL ARASINDA

İlave istihdam teşviki kapsamında işe alınan işçilerin brüt ücretleri üzerinden işverene prim desteği sağlanıyor. İşverenin ödemesi gereken prim İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) karşılanıyor. Asgari ücretli işçi için imalat sektöründe aylık 4.876 TL, imalat dışı sektörlerde ise aylık 4.616 TL prim teşviki uygulanıyor.

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İşçinin ücreti yüksek ise işverenin yararlandığı prim teşviki daha da artıyor. 2025 yılında işçi başına aylık teşvik tutarı imalat sektöründeki işyerlerinde 34.620 TL’ye, imalat sektörü dışındaki işyerlerinde ise 36.570 TL’ye kadar çıkabilecek.

TEŞVİK SÜRESİ 6 AYDAN 54 AYA KADAR DEĞİŞİYOR

İlave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için işe alınacak işçinin son 6 aydır işsiz olması, işverenin son 6 aydaki ortalama işçi sayısına ilave olarak istihdam edilmesi ve işletmenin özel sektöre ait olması gerekiyor. Yaşı 29’dan büyük İŞKUR’a kayıtlı erkekler için 6 ay süreyle teşvik veriliyor.

Prim teşviki 18 yaş ve üzeri kadın ile 18-29 yaş arası genç erkeklerin istihdamında 24 ay sürüyor. Bu kişilerden işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay, mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle uygulanıyor. Bu sürelere, son 6 ayda İŞKUR’a kayıtlı işsiz olanlar için 6 ay ilave ediliyor. Böylece toplam teşvik süresi 54 aya kadar çıkabiliyor.

Çalışmaya devam etmekte iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için de işverene 12 ay süreyle prim teşviki sağlanıyor.

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54 AYDA EN AZ 249.264 TL

Mesleki yeterlik belgesi sahibi işsiz işçiyi bu yılın sonuna kadar işe alan imalat sektöründeki bir işveren bugünkü asgari ücret üzerinden 54 ay boyunca 249.264 TL prim teşviki alacak. İmalat sektöründeki bir işveren ise aynı işçiyi işe aldığında 54 ay boyunca toplam 263.304 TL prim teşvikinden yararlanacak. Asgari ücrete yapılacak zamma bağlı olarak bu tutarlar artacak.