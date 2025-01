Fahriye Evcen, çeşitli yabancı dergi ve internet sitelerinin yaptığı anketler sonucunda birkaç kez dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildi. Bu konuda neler hissettiğini merak ediyordum. Röportaj için buluştuğumuzda bu yönde bir soru yönelttiğimde itiraf edeyim, cevabında gururla karışık biraz da olsa ego bulguları olmasını bekliyordum.

Ne var ki cevabında, biraz da olsa ego bulguları bulunmadı.

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilmesinin keyfini anlık olarak yaşayıp geçmiş. Cevabı felsefikti; "O güzelliğin yanı sıra ruhunun ve aklının da her zaman hazır cebinde olması lâzım."

Fehriye Evcen, Habertürk'e; bu konuda, kariyeri hakkında ve yeni filmi 'Tete ve Masal: Harikalar Diyarı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

• Bugünlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

İyi hissediyorum... Çocuklarla beraber aslında çok şey değişti. "Bugünler" deyince tabii içine çok şey giriyor; çocuklarla da beraber çok hareketli bir hayat ama genel olarak gayet iyi hissediyorum.

• Birkaç kez dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildiniz. Bu durum, size neler hissettiriyor?

Güzel bir şey tabii ki... Negatif bir şey hissettirmiyor ama hiçbir zaman bu olgu içinde kaybolduğumu hatırlamıyorum. Ya da sadece o olguyla yaşadığımı da hatırlamıyorum. Güzel bir şey ama her zaman o güzelliğin yanı sıra ruhunun ve aklının da her zaman hazır cebinde olması lâzım. Onlar olmadan emin olun güzelliğin hiçbir anlamı yok. O yüzden çok ekstrem duygular hissettirmedi. Ruhun ve aklın güzelliği her zaman onun yanında olmalı. Hep buna inanıyorum.