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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Özgür Özel: Nehir'imiz mimarlık için gerekli puanı aldı

        Özgür Özel: Nehir'imiz mimarlık için gerekli puanı aldı

        Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in YKS sonucu belli oldu. CHP lideri Özgür Özel "Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:32
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        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girişte refakat ettiği vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in, baba mesleği mimarlık okumak için gerekli puanı aldığını duyurdu.

        Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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