Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kastamonu'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 00:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İslam Uzun yönetimindeki TIR, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen Yavuz Selim Kalkışım idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetti, TIR sürücüsü ile otomobildeki V.I, Ç.K, O.Y.K. ve U.A.K. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları