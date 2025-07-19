Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi: Görüşme yapılacak!
Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, genç stoperin temsilcisiyle görüşme yapacak. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına yerli takviye için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'la ilgileniyor.
Galatasaray önümüzdeki günlerde Ahmetcan Kaplan'ın temsilcisiyle bir araya gelecek.
Genç oyuncu, yıllık 2.5 milyon euro seviyesinde bir ücret talep ediyor ancak sarı-kırmızılılar bu rakamı yüksek buluyor.
Köln de Ahmetcan'la ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ancak teklifleri tatmin edici boyutta değil.
Ahmetcan Kaplan, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Hollanda temsilcisinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.