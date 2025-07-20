🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 14,

❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 1

olmak üzere 15 Suçluyu



GÜRCİSTAN (8), ALMANYA (3), YUNANİSTAN, BELÇİKA ve SIRBİSTAN ve KKTC'den Ülkemize Getirdik.



Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, Bizden… pic.twitter.com/XRSEJQ7H3l