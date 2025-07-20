Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa'da 'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi 1.2 milyon TL dolandıran 5 kişi tutuklandı

        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi 1.2 milyon TL dolandırdılar

        Manisa'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, M.G.'den (70) 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek korkutup 1 milyon 200 bin TL'sini aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 01:00 Güncelleme: 20.07.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa’da M.G. isimli vatandaşı cep telefonundan arayan şüpheliler, adının terör örgütü FETÖ ile ilişkilendirildiğini ve evindeki altın ile paraların incelenmesi gerektiğini söyledi.

        Büyük korku yaşayan M.G., evinde bulunan toplam 1 milyon 200 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını şüphelilere teslim etti. Durumu bir süre sonra fark eden M.G., polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.Y. (29), E.A. (33), H.O. (20), N.K. (20) ve S.E. (20) ise tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Namazda kanlı pusu!
        Namazda kanlı pusu!
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları