Ali Koç'tan transfer mesajı: Hakan Safi söz verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte camiaya seslendi. Gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullanan Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de net bir mesaj verdi.

"HAKAN SAFİ SÖZ VERDİ" Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin büyük bir transfer için söz verdiğini söyleyen Koç, "Sayın Hakan Safi büyük bir transfer yapacağının sözünü verdi." diyerek, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istediklerinin sinyalini verdi.

"FENERBAHÇE ASLA DÜŞMEZ" Başkan Koç, Fenerbahçe'nin değerlerine vurgu yaptığı konuşmasında "Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Fenerbahçe asla düşmez. Bizim DNA'mızda vazgeçmek ve pes etmek yoktur." ifadelerini kullandı.