Eskişehir'de 16 bin 404 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bu kapsamda 2 ilçedeki 8 adreste yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 16 bin 404 paket sigara, 190 puro, 2 elektronik sigara, 13 şişe içki, 4 takım geyik boynuzu ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 16 bin 404 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.