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        Eskişehir'de 16 bin 404 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 16 bin 404 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:55
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        Eskişehir'de 16 bin 404 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 16 bin 404 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 6 kişinin kaçak yollarla temin ettiği sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 2 ilçedeki 8 adreste yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 16 bin 404 paket sigara, 190 puro, 2 elektronik sigara, 13 şişe içki, 4 takım geyik boynuzu ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

        Şüpheliler hakkında ilgili kanun gereği işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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