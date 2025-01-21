Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı - 21 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 08:08 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 10°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Bulutlu 14°

        Trabzon

        Güneşli

        Bursa

        Bulutlu 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli -5°

        Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Antalya çevrelerinde beklenen yağışların bu gece (22.01.2025) saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını! Can kayıpları var!
        Kartalkaya'da otel yangını! Can kayıpları var!
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ege ve Batı Akdeniz için sağanak yağmur uyarısı
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda kararname imzaladı
        Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda kararname imzaladı
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        İstihdama ayda 4.616 TL teşvik
        İstihdama ayda 4.616 TL teşvik
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Bir dönem sınıf farkını belirliyordu!
        Bir dönem sınıf farkını belirliyordu!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu
        Kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!