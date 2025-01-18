Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 bin 114 lira ceza uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde yapılan çalışmada ekipler, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında 79 firmada 1341 ürünün "fiyat etiketi", "kasa-raf uyuşmazlığı", "haksız fiyat artışı" kapsamında ise 46 firmada 230 ürünü denetledi.

Yapılan denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen firmalara toplam 250 bin 114 lira idari para cezası uygulanırken, haksız fiyat artışı kapsamındaki denetimler değerlendirilmek için Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.