Yeni adresini duyurdular: İsmail Kartal, İran yolcusu!
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, bu ekiplere bir yenisi eklendi.
Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon, İsmail Kartal'ın kapısını çalmıştı.
Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un da İsmail Kartal'a teklif götürdü ancak deneyimli çalıştırıcı bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.
İRAN YOLCUSU
İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı.
Haberde, Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.
MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI
Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.