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        Haberler Spor Futbol Yeni adresini duyurdular: İsmail Kartal, İran yolcusu! - Futbol Haberleri

        Yeni adresini duyurdular: İsmail Kartal, İran yolcusu!

        Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 21:09 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:09
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        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, bu ekiplere bir yenisi eklendi.

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        Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon, İsmail Kartal'ın kapısını çalmıştı.

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        Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un da İsmail Kartal'a teklif götürdü ancak deneyimli çalıştırıcı bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.

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        İRAN YOLCUSU

        İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı.

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        Haberde, Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.

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        MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

        Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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