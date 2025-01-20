Helin Kandemir, filtrelerin kaldırılmasına sevindi

Güzellik filtreleri öyle bir hale gelmişti ki uygulayanlar, görüntü olarak neredeyse ergenlik hallerine dönüyordu. Bu filtreleri kullanmak öylesine bir hal aldı ki uygulayan birçok kişi gerçeklikten uzaklaştı.

Uzmanlar göre; gerçek dışı güzellik standartları yaratan bu filtrelerin beden algısını olumsuz etkiliyor.

Bu konuda yaşanan polemik ise şöyle; kimileri gerçeklikten yanayken, kimileri güzellik filtrelerinin ifade özgürlüğü olduğunu savunuyor.

Güzellik filtresini en çok kullanan ünlülerden biri olan Seda Sayan, paylaştığı bu fotoğrafta kullandığı filtreyle kendisini, Murat Boz ve Aslı Enver'i tanınmaz hale getirmişti. REKLAM Meta, 14 Ocak 2025 itibarıyla Meta Spark platformunu kapatacağını ve Instagram ile Facebook’ta kullanılan güzellik filtrelerini tamamen kaldıracağını duyurdu.

Instagram’daki içerik üreticilerinin tasarladığı 2 milyondan fazla güzellik filtresi kaldırılırken Meta'nın kendi geliştirdiği 140 resmi filtrenin kullanımına devam ediliyor. Şirket, bu kararı daha yüksek öncelikli ürün ve teknolojilere odaklanmak için aldığını açıkladı.