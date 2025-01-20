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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2025'te geçişi iyi yakalayan yatırımcı mutlu olacak - İş-Yaşam Haberleri

        2025'te geçişi iyi yakalayan yatırımcı mutlu olacak

        Habertürk TV'de yayımlanan Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar Programına katılan Allbatross Grup Stratejisti Volkan Dükkancık, 2024'te yüksek faiz düşük büyüme temel konsepti içinde olduğumuzu anlatarak bu nedenle büyüme hassasiyeti düşük yüksek faizden daha az etkilenen hatta yüksek enflasyonu da lehine kullanabilen şirketler ve sektörlerin ön plana çıktığını vurguladı. Dükkancık, 2025'e aynı tema ile girilse de da bu sefer faiz indirim sürecine başlandığının altını çizerek "Yılın bir noktasında sektörel rotasyonları yapmamız gerekiyor. Yani yılın bir noktasında düşen faiz ve tekrar toparlanmaya başlayan büyüme temasını fiyatlamaya başlayacağız. O geçişi iyi yakalayan yatırımcılar bu yıl mutlu olacaklar" diye konuştu.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:30
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        Sektörel rotasyon yapılacak
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        Merkez Bankası'nın güçlenen rezervinin kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu artırmada etkili olduğunu belirten Allbatross Grup Stratejisti Volkan Dükkancık, bu hafta sonuna doğru Moody's'in Türkiye değerlendirmesinde not artırımı beklediklerini söyledi. 2024'te ekonomide temel konseptin yüksek faiz ve düşük büyüme olduğunun altına çizen Dükkancık, bu nedenle büyüme hassasiyeti düşük yüksek faizden daha az etkilenen hatta yüksek enflasyonu da lehine kullanabilen şirketler ve sektörlerin ön plana çıktığını vurguladı. Dükkancık, 2025'e aynı tema ile girilse de bu sefer faiz indirim sürecine başlandığının altını çizerek "Yılın bir noktasında sektörel rotasyonları yapmamız gerekiyor. Yani yılın bir noktasında düşen faiz ve tekrar toparlanmaya başlayan büyüme temasını fiyatlamaya başlayacağız. O geçişi iyi yakalayan yatırımcılar bu yıl mutlu olacaklar" diye konuştu.

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        TRUMP VE ENFLASYON ENDİŞELERİ

        ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump'ın söylemlerinin dünyada enflasyon endişesi yarattığını söyleyen Dükkancık, "Dünya zaten son 2 yıldır enflasyonla mücadele sürecinde. Ancak Trump'ın söylemlerinin eylemlere dönüşmesinin tekrar enflasyonu tetikleyeceğine dair düşünceler var. Keza en önce FED frene bastı. Ardından tarım dışı istihdam verisi yüksek gelince piyasalar bu durumdan çekindi. Ben bunları fazla endişeler olarak görüyorum" diye konuştu. Dükkancık geçen hafta gelen TÜFE rakamlarının ise ortamı biraz yatıştırdığını aktardı.

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