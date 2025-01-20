Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı

Soruşturma kapsamında yakalanan Faruk Kılıç, Özcan Tekinalp ve Şükrü Çiftçi “kendisini banka görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan Beykoz Başsavcılığındaki işlemleri sonrası sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı Haberi Görüntüle

Habertürk'ün duyurduğu dolandırıcılık olayı şöyle gelişmişti: Hasan Pekcan, kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde toplanması gerektiği yalanını öne süren dolandırıcılara 1 milyon 646 bin 210 TL göndermişti. Kandırıldığını anlayınca şikayetçi olan Pekcan'ı dolandıranlar için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verilmişti.