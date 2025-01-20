Galatasaray'da ayrılık haftası!
Hatayspor beraberliği sonrasında transferde gaza basmak isteyen Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.
Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen ancak şimdiye kadar imza attıramayan Galatasaray’da kritik haftaya girildi.
Hatayspor beraberliğiyle birlikte kulübenin zayıflığı yönetimi de harekete geçirdi.
Okan Buruk’un elini rahatlatmak isteyen Galatasaray yönetimi stoper ve forvet takviyelerinden en az birini bu hafta bitirmek istiyor.
Sarı-kırmızılı idarecilerin öncelikleri ise Georges Mikautadze ve Milan Skriniar…
Galatasaray’ın yabancı oyuncu transfer edebilmesi için bir ya da birden fazla yabancı futbolcusuna veda etmesi gerekiyor.
Bir süre önce Suudi Arabistan ekibi El Fetih ile anlaşan Hakim Ziyech için geri sayıma geçildi.
Galatasaray’dan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu ikinci yarı için olan ücretinin tamamını talep ediyordu.
Yaklaşık 2.9 milyon Euro’luk talebi bununan Ziyech’in bir daha Galatasaray forması giyme ihtimali bulunmuyor.
Sarı-kırmızılı idareciler fesih görüşmelerinde zorluk çıkaran tecrübeli futbolcuyla bu hafta yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaraylı idareciler daha önce takım içinde sorun çıkartan Zaha gibi gerektiğinde bedel ödeyerek sarı-kırmızılı kulübün manevi menfaatlerini koruyacaklarını ifade ediyor.
Anderlecht ve Rennes’in teklif yaptığı Victor Nelsson için ise beklenti 12 milyon Euro.
Belçika ekibi toplamda 7 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli teklif ederken Rennes ise sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro teklif etmişti.
Çift haneli bir bonservis bedeli bekleyen Galatasaray ise peşin ödenmesi halinde bu beklentiyi daha aşağı çekebilir.
Danimarkalı savunmacıya ilgi devam ederken Nelsson da kulübe ayrılmak isteğini bir kez daha iletti.
Diğer yandan Galatasaray’ın bu yaz Bulgaristan ekibi Arda Kırcaali’ye kiraladığı Baran Aksaka’nın da yurt içinden bir takıma kiralanması söz konusu.
FIFA kuralları gereği yurt dışına toplamda altı futbolcu kiralayabilen sarı-kırmızılılarda Baran, kulüp altyapısından yetişip 21 yaş altı olduğu için bu kotadan muaf durumdaydı.
29 Ocak 2003 doğumlu olan Baran transfer döneminin son günlerinde 22 yaşına basacak ve muafiyeti sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu konuda riske girmek istemiyor.
Nelsson, Jelert ya da Yusuf Demir’in satın alma opsiyonlu kiralık transferlerinin önünün kapanmaması adına Baran’ı yurt içinde bir kulübe kiralamayı düşünüyor.