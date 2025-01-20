Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da ayrılık haftası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ayrılık haftası!

        Hatayspor beraberliği sonrasında transferde gaza basmak isteyen Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.

        Giriş: 20.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen ancak şimdiye kadar imza attıramayan Galatasaray’da kritik haftaya girildi.

        2

        Hatayspor beraberliğiyle birlikte kulübenin zayıflığı yönetimi de harekete geçirdi.

        3

        Okan Buruk’un elini rahatlatmak isteyen Galatasaray yönetimi stoper ve forvet takviyelerinden en az birini bu hafta bitirmek istiyor.

        4

        Sarı-kırmızılı idarecilerin öncelikleri ise Georges Mikautadze ve Milan Skriniar…

        5

        Galatasaray’ın yabancı oyuncu transfer edebilmesi için bir ya da birden fazla yabancı futbolcusuna veda etmesi gerekiyor.

        6

        Bir süre önce Suudi Arabistan ekibi El Fetih ile anlaşan Hakim Ziyech için geri sayıma geçildi.

        7

        Galatasaray’dan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu ikinci yarı için olan ücretinin tamamını talep ediyordu.

        8

        Yaklaşık 2.9 milyon Euro’luk talebi bununan Ziyech’in bir daha Galatasaray forması giyme ihtimali bulunmuyor.

        9

        Sarı-kırmızılı idareciler fesih görüşmelerinde zorluk çıkaran tecrübeli futbolcuyla bu hafta yollarını ayırmayı planlıyor.

        10

        Galatasaraylı idareciler daha önce takım içinde sorun çıkartan Zaha gibi gerektiğinde bedel ödeyerek sarı-kırmızılı kulübün manevi menfaatlerini koruyacaklarını ifade ediyor.

        11

        Anderlecht ve Rennes’in teklif yaptığı Victor Nelsson için ise beklenti 12 milyon Euro.

        12

        Belçika ekibi toplamda 7 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli teklif ederken Rennes ise sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro teklif etmişti.

        13

        Çift haneli bir bonservis bedeli bekleyen Galatasaray ise peşin ödenmesi halinde bu beklentiyi daha aşağı çekebilir.

        14

        Danimarkalı savunmacıya ilgi devam ederken Nelsson da kulübe ayrılmak isteğini bir kez daha iletti.

        15

        Diğer yandan Galatasaray’ın bu yaz Bulgaristan ekibi Arda Kırcaali’ye kiraladığı Baran Aksaka’nın da yurt içinden bir takıma kiralanması söz konusu.

        16

        FIFA kuralları gereği yurt dışına toplamda altı futbolcu kiralayabilen sarı-kırmızılılarda Baran, kulüp altyapısından yetişip 21 yaş altı olduğu için bu kotadan muaf durumdaydı.

        17

        29 Ocak 2003 doğumlu olan Baran transfer döneminin son günlerinde 22 yaşına basacak ve muafiyeti sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu konuda riske girmek istemiyor.

        18

        Nelsson, Jelert ya da Yusuf Demir’in satın alma opsiyonlu kiralık transferlerinin önünün kapanmaması adına Baran’ı yurt içinde bir kulübe kiralamayı düşünüyor.

        19

        21 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Türkiye’den üç kulüple görüşme halinde.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!