Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti Gaziantep'te yürekleri yakan bir facia meydana geldi. Kentin Nizip ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik adlı kardeşler hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 20.01.2025 - 17:41 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:41 facebook

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