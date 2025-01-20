Türkiye’nin batısında yağışlar kesildi, ayaz ise devam ediyor. Gece sıcaklık batı kıyılarında dahi 0°C’ye yaklaşırken bu kuru soğuk, düşük hava kalitesine bağlı olarak sağlık sorunlarını arttırabilir.

İstanbul’da hafta geneli güneşli geçecek, gölgede hissedilen 6-7°C olurken, bu sıcaklık değerleri mevsimin “kış” olduğunu hatırlatıyor. Kar, Marmara için yakın ufukta kendini göstermiyor. İstanbul’a ve Kocaeli çevresine çarşamba bir miktar yağmur düşebilir.

Geçtiğimiz hafta toplanan yağmurlar İstanbul barajlarını yüzde 50 ortalama doluluğa yükseltti. Fakat gelecek 10 gün öylesi güçlü bir yağış görünmüyor. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu bu kışın şimdiye kadar en zayıf yağış alan 3 bölgesi oldu.

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Ankara’da hafta ortası zayıf yağmur geçişleri görülebilir, başkentte sıcaklık 0°C ila 10°C arasında değişiyor. İzmir’de, kıyı Ege’de ve Antalya çevresinde çarşamba kuvvetli yağabilir, özellikle Antalya-Mersin arasında yağmur diğer yerlere göre daha kuvvetli. Antalya-Manavgat arasında ısrar etmesi beklenen yağışlar, ilçelerde su birikintileri oluşturabilir. Kıbrıs çevresinde de salı-çarşamba-perşembe hava bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak.

Karadeniz kıyıları güneşleniyor, bugün Artvin-Rize arasında yağmur, Artvin merkezde (Ve iç kesimlerde kar) yağıyor. Doğu ve Güneydoğu perşembeye kadar güneşli, 23 Ocak Perşembe İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerine bir dalga daha kar yağabilir. 23 Ocak Perşembe günü beklenen bu kar yağışları Sivas’tan-Erzincan’a ulaşımı aksatabilir.

Türkiye’de ve Avrupa’da ortalamalardan yağışsız bir kış yaşanıyor. Suyun bu kış daha az olduğunu hatırlayarak özellikle büyük şehirlerde su tasarrufu yapmakta fayda var. Artık yaz aylarında duymaya alışık olduğumuz tasarruf çağrılarını, kış ortasında duyabiliyoruz. Düşen hava kalitesine de bugünlerde dikkat edilmeli.