Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?

5 Kasım 2023'te ABD'de gerçekleşen Başkanlık Seçimleri'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mesajı "Başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum" oldu.

Trump'tan da Türkiye ile ilgili net mesajlar geldi. Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu yineleyen Trump, "Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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ANKARA'NIN WASHİNGTON YÖNETİMİNDEN BEKLENTİLERİ

İkinci Trump döneminde Ankara'nın Washington yönetiminden beklentilerinden biri, Suriye'de yeni dönemde iki ülkenin işbirliği içerisinde hareket etmesi olarak öne çıkıyor. Ankara’nın ABD'den PKK/YPG'ye verilen desteğin sonlandırılması ve FETÖ mensuplarının ülkedeki varlığı gibi terörle mücadele başlığında da beklentileri var. Türkiye'nin tavrı ise net terör örgütü YPG'nin silah bırakması. Suriye'deki askeri unsurlarının çekilip çekilmeyeceği de merak konusu.

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Bir diğer önemli başlık savunma sanayii alanındaki ihtilaflı durum. Türkiye, ABD'den F-35 alabilmek için ödediği 1,4 milyar doları tahsil etmek ve projeye geri dönmek istiyor. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, 40 adet f-16 alımı sürecinin tamamlanması da beklentiler arasında. Kısa bir süre öncede Türkiye'ye 2019'daki Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yaptırım öngören başkanlık kararnamesini Suriye'deki güncel duruma göre revize eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni kararnameyle önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı.

ABD'NİN İSRAİL'E YÖNELİK TUTUMU

Trump’ın daha önceki başkanlık döneminde İsrail politikası Türkiye ile gerilime yol açtı. Yeni dönemde de en büyük riskin ABD'nin İsrail'e yönelik tutumu olduğu değerlendiriliyor. Ankara, Trump'ın İsrail'in saldırganlığını durdurması için çaba göstermesini bekliyor. Rusya-Ukrayna savaşına dair izleyeceği politika da merakla Ankara tarafından takip edilecek konu başlıkları arasında yer alıyor.