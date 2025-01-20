İkinci Donald Trump dönemine saatler kaldı: Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?

ABD ve dünya ikinci Donald Trump dönemine hazırlanıyor. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen ABD Başkanlık seçiminin kazananı Donald Trump, 4 yıl önce bıraktığı Beyaz Saray'a bu akşam TSİ 20.00 sularında geri dönecek ve görevine resmen başlayacak.

Trump yemin töreni öncesinde konuştu Haberi Görüntüle

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, göreve başladığı gün "herkesin başını döndüreceğine" söz verdi ve yemin töreninden sonra bir dizi karara imza atması bekleniyor. Yasadışı göç, iklim düzenlemeleri, gizli belgeler gibi pek çok konuyu içeren karara imza atacağının mesajını vermişti. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın planladığı şeyin ölçeği benzeri görülmemiş olabilir ve yasal itirazlar beklenebilir.

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Trump'ın imza atması beklenen bazı kararnameler...

GÖÇ VE SINIR

Sınır dışı etmeler

Trump, göreve geldiği birinci günden itibaren "Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı etme operasyonun başlatma" sözü verdi.

Fox News'e göre, ulusal sınır acil durumu ilan etmesi ve orduya güney sınırını güvence altına alma emri vermesi bekleniyor.

Trump ayrıca, federal göçmenlik makamlarının kiliselere ve okullara baskın düzenlemesini engelleyen uzun süredir devam eden bir politikayı sonlandıracağını söyledi.

Herhangi bir toplu sınır dışı etme programının lojistik zorluklarla, milyarlarca dolarlık maliyetle ve bir dizi yasal zorlukla karşılaşması bekleniyor.

"Meksika'da kal"

Trump, ilk başkanlık döneminde yaklaşık 70 bin Meksikalı olmayan sığınmacıyı duruşmaları beklemek üzere sınırın ötesine Meksika'ya geri gönderen "Meksika'da kal" politikasını hızla yeniden uygulamaya koyabilir.

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Doğum hakkı vatandaşlığına son

Trump, ABD topraklarında doğan herkesin Amerikan vatandaşı olduğunu belirten 150 yıllık anayasal hakkı "gülünç" olarak nitelendirdi ve birinci günden itibaren bunu ortadan kaldıracağına söz verdi.

Ancak bunu yapmak, yalnızca bir yürütme emri çıkarmaktan çok daha zor, çünkü doğuştan vatandaşlık hakkı ABD Anayasası tarafından açıkça garanti altına alınmış.

Sağlık gerekçesiyle sınırın kapatılması 42. Madde olarak adlandırılan 1944 tarihli bir tedbir, ABD hükümetinin halk sağlığını korumak için göçü sınırlamasına izin veriyor. En son pandemi sırasında kullanılmıştı, ancak ABD medyası, Trump yönetiminin Meksika ile güney ABD sınırını kapatma planlarını haklı çıkaracak bir hastalık aradığını bildirdi. Uyuşturucu kartelleri Trump'ın uyuşturucu kartellerini "yabancı terör örgütleri" olarak sınıflandırması bekleniyor. REKLAM Duvarı inşa et Trump 2016'da ilk kez başkan seçildiğinde, bir sınır duvarı inşa etmek için bir yürütme emri imzaladı. Duvarın bazı bölümleri inşa edilmiş olsa da, hala tamamlanmamış çok şey var ve başladığını bitirmeye çalışabilir. TİCARET VE EKONOMİ Gümrük vergileri Trump, Amerikan üretimine öncelik verme vaadinin bir parçası olarak ithal ürünlere kapsamlı gümrük vergileri koyacağına söz verdi. Trump, ilk döneminde Çin'e gümrük vergisi getirmişti, ancak bu sefer tüm ithalatlara yüzde 10, Kanada ve Meksika mallarına yüzde 25 ve Çin'den gelen ürünlere yüzde 60 gümrük vergisi koymayı vaat ediyor. Bunları uygulayan kararı ilk günden imzalayacağını söyledi. Uzmanlar, gümrük vergilerinin tüketici mallarını daha pahalı hale getirmesi ve enflasyonu körüklemesi muhtemel olduğunu söylüyor. Bazı ülkeler misilleme amaçlı gümrük vergileri düşünüyor. ENERJİ - İKLİM Küresel ısınmaya inanmayan Trump, ilk başkanlığı sırasında yüzlerce çevre anlaşmasından çıktı ve Amerika onun döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ilk ülke oldu. Joe Biden ise göreve geldiği ilk gün Paris İklim Anlaşması'nı tekrar imzaladı. REKLAM ABD basınında Trump'ın ekibine yeniden anlaşmadan çekilme emri verdiği öne sürüldü. Anlaşmadan çekilmek, ABD'nin artık belirlenen karbon emisyonu azaltımlarını karşılamakla yükümlü olmayacağı anlamına gelecek. Trump, zaten Paris İklim Anlaşması'nın standartlarıyla çelişiyor, ABD'nin petrol ve gaz üretimini önceliklendirmek istediğini defalarca kez söyledi. Ayrıca Biden yönetiminin rüzgar enerjisini genişletme ve elektrikli otomobil üretimini artırma planlarını eleştirdi; bu, yeni yönetiminin öncelikleri arasında olabilir.